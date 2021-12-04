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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصدر أمني للعالم: صوت الانفجار في سماء منطقة بادرود بقضاء نطنز ناجم عن اختبار اجرته منظومة صاروخية للدفاع الجوي للتصدي لأي هجوم محتمل
قائد الدفاع الجوي في نطنز: من اجل تقييم اداء المنظومات الصاروخية نعتمد مثل هذه الاختبارات وعبر التنسيق مع شبكة منظومات الدفاع الجوي
قائد الدفاع الجوي في نطنز: قبل فترة قصيرة قامت احدى منظوماتنا الصاروخية باجراء اختبار في سماء بادرود في نطنز ولا يوجد هناك ما يثير القلق
مصدر أمني للعالم: صوت الانفجار في سماء منطقة بادرود في قضاء نطنز ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل
مراسل وكالة انباء فارس الايرانية في بادرود اكد أن صوت الانفجار سمع لفترة قصيرة ورافقه ضوء شديد السطوع في سماء المنطقة
قائم مقام قضاء نطنز اعلن من جانبه بان لا تفاصيل دقيقة حول موضوع الانفجار حتى الان وسيتم الاعلان عنها بعد اتضاحها
سماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط ايران ومصادر محلية تتحدث عن رؤية دخان في سماء المنطقة
مراسل العالم: سلسلة غارات جوية للعدوان السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء وسط تحليق مكثف ومتواصل
رئيسي يؤكد لمادورو ضرورة تعميق العلاقات بين ايران وفنزويلا في المرحلة الحالية والرئيسان يشددان على اعتماد التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة
رئيسي يؤكد لمادورو: التعاون النفطي بين ايران وفنزويلا ينبغي ان يتخذ شكلا جديدا عبر حث خطى أكبر في مجال التكرير وتأمين مصادر البتروكيمياويات
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-12-2021
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السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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