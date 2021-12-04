بانوراما .. الإنتخابات العراقية وزيارة ماكرون الى السعودية

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الأول أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية واخرى فنية وخالفت حتى قانونها في اعلان النتائج كما شدد العامري انه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات مضيفا انه يعتقد بأن إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية هو أحد المخارج من الأزمة الحالية.

ياتي هذا الموقف بعد يومين من الاجتماع الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدي الصدر بقادة الإطار التنسيقي.

في ملف بانوراما الثاني أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا إقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.كما وأعلن ماكرون عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.تصريحات ماكرون أتت خلال زيارته الى السعودية حيث يعمل ماكرون على حلحلة الازمة الناشبة بين بيروت والرياض على خلفية مواقف سابقة لوزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.