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اتصال هاتفي بين بن سلمان ومكرون وميقاتي

اتصال هاتفي بين بن سلمان ومكرون وميقاتي
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

جرى أمس، اتصال هاتفي ضم كلاً من محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني محمد نجيب ميقاتي.

العالم-السعودية

وأبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، خلال الاتصال، تقدير لبنان لما تقوم به السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون.

وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان.

في السياق، قال ميقاتي عبر «تويتر»: «الاتصال الذي جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع السعودية».

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اتصال هاتفي بين بن سلمان ومكرون وميقاتي

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