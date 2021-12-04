اتصال هاتفي بين بن سلمان ومكرون وميقاتي

العالم-السعودية

وأبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، خلال الاتصال، تقدير لبنان لما تقوم به السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون.

وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان.

في السياق، قال ميقاتي عبر «تويتر»: «الاتصال الذي جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع السعودية».