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ا ف ب: واشنطن ودول غربية تتهم طالبان بتنفيذ "عمليات إعدام بإجراءات موجزة" بحق عناصر شرطة سابقين في افغانستان

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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