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الأمم المتحدة مصدومة لجريمة الاعدام الاسرائيلية في القدس

الأمم المتحدة مصدومة لجريمة الاعدام الاسرائيلية في القدس
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مساء امس السبت، عن صدمته للجريمة التي نفذها جنود الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، مؤكدا انه إعدام خارج نطاق القانون.

العالم - فلسطين

وقال المكتب في بيان له إن “مثل عمليات القتل خارج نطاق القانون هذه تعتبر نتيجة اللجوء المنتظم إلى القوة المميتة ضد الفلسطينيين من قبل أفراد الأمن الإسرائيليين المدججين بالسلاح والمحميين جيداً، ونتيجة الافتقار شبه الكامل للمساءلة عن قتل الفلسطينيين وإصابتهم على أيدي القوات الإسرائيلية”.

وتساءل المكتب في بيانه “هل ستكون هناك مساءلة في هذه القضية؟”، مشيرًا إلى أنه سيواصل مراقبة القضية.

وأشار المكتب إلى مقاطع الفيديو التي نشرت للشاب محمد شوكت سليمة وهو يهاجم أحد المارة الإسرائيليين إلى جانب ضابط شرطة إسرائيلية، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإخضاعه، وبينما كان مصاب وملقى على الأرض أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه مرتين مما أدى إلى استشهاده.

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