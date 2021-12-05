الصحة اليمنية تصدر بيانا بشأن استهداف المدنيين في صنعاء

العالم - اليمن

وقد قامت فرق الإسعاف بنقل الجرحى إلى المستشفيات وكانت جراح بعضهم خطيرة، وتأتي هذه الجريمة إصراراً من قبل دول العدوان على قتل اليمنين بالقصف وقتلهم من خلال التسبب في شلل القطاع الصحي.

وهذه الجريمة تأتي بعد وقت قصير من غارات استهدف العدوان بها قرية الحكمية بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها 18 شهيد و8 جرحى هذه المجزرتين تضاف لجرائمهم السابقة أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع

وأننا في وزارة الصحة إذ ندين وبشدة هذه الجريمة لتحالف العدوان وأن هذا العمل الإجرامي ليس الأول وإنما هو مواصلة لسلسلة الجرائم التي يرتكبها العدوان منذ أكثر من 7 سنوات.

إن هذا الاستهداف والتصعيد والقصف للمواطنين والأحياء السكنية مؤشر على استهتار التحالف ومرتزقته بحياة المدنيين ويعبر على مدى إصرار تحالف العدوان على قتل المدنيين الأبرياء وعلى استمرار سكوت الأمم المتحدة المتشدقة بحقوق الإنسان والتي نحملها مسؤولية هذه الجرائم.

و إذ نواسي أسر الشهداء والجرحى ندعو المحافل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان للضغط على دول العدوان لوقف استمرار هذه الجرائم.

ونشدد ونكرر دعوة الأمم المتحدة على القيام بواجبها من أجل وقف العدوان ورفع الحصار، كما نحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة حيال كل الجرائم المرتكبة.



صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان

4 ديسمبر 2021

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان