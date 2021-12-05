نيجيريا تعزز التعاون والقضايا المشتركة مع الإمارات

العالم - افريقيا

الفرص الواعدة المتوفرة لديهما لتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية والتطور للبلدين وشعبيهما.

وهنأ رئيس نيجيريا، ولي عهد أبوظبي ودولة الإمارات،بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، متمنياً للإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة نيجيريا في معرض (إكسبو 2020 دبي)، وأهمية هذه المشاركة في إبراز الفرص التنموية لديها، ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الدولة ونيجيريا بدأت في عام 1982 وتم افتتاح سفارة الدولة لدى أبوجا في عام 2009، ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.45 مليار دولار أمريكي في عام 2019.