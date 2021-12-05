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العدوان السعودي يكثف من غاراته على صنعاء ومناطق أخرى

العدوان السعودي يكثف من غاراته على صنعاء ومناطق أخرى
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

صعّد طيران العدوان السعودي مساء أمس السبت، من غاراته الجوية، حيث شن سلسلة غارات على أمانة العاصمة وعدة محافظات مخلفاً عددا من الشهداء والجرحى فضلا عن تدمير مساكن ومنازل المواطنين.

العالم - اليمن

ففي العاصمة صنعاء شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على هنجرا للمواد الغذائية في حي الاعناب بمديرية معين خلفت عدد من الجرحى وتدمير مساكن المواطنين المجاورة للهنجر وممتلكاتهم.

وأفادت المسيرة عن إصابة تسعة جرحى ثلاثة منهم اصابتهم خطرة إثر الغارة التي شنها طيران العدوان على هنجر للمواد الغذائية بحي الاعناب السكني بمديرية معين.

كما شن طيران العدوان 3 غارات مساء السبت، على حي النهضة وغارة على منازل المواطنين في حي مذبح، و4 غارات على محيط الكلية الحربية ومطار صنعاء الدولي.

وفي تعز أصيب رجل وامرأة جراء سقوط قذيفة لمرتزقة العدوان على حي جولة القصر.

وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة لِية بمديرية الظاهر.

واستهدف العدوان بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وفي مارب شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية صرواح و5 غارات على مديرية الجوبة.

وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتان على مديرية خب والشعف.

وفي حجة شن طيران العدوان غارة على منطقة الجر بمديرية عبس.

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