شاهد: تفاعل النشطاء مع قرداحي.. "ارسيت قواعد الكرامة"

قرداحي شدد على ان استقالَتَهُ جاءت فقط لمنْعِ استغلالِ تصريحاته لإلحاق الاذى باللبنانيين في السعودية. خاصة وان العديد من اللبنانيين كانوا عرضة للاستهداف هناك نتيجة التحريض ضدهم من بعض اللبنانيين حتى قرداحي حرص على تمسُّكِهِ بموقِفِهِ من اليمن والعدوان السعودي.

تفاعُلٌ واسِعٌ جدا بعد استقالَةِ جورج قرداحي، خاصة على مواقع التواصل. في هذا السياق نقرأ تغريدة نشرتها "أولينا ابراهيم" وفيها. جورج قرداحي ارسى قواعد للكرامة لن نتزحزح عنها. حرب اليمن ظالمة وعاقبتها شؤم.



"احمد عبد السادة" ايضا علق: لم يكن قرداحي وزيراً للإعلام حين خطفت السعودية حليفها سعد الحريري وأذلته وأجبرته على قراءة بيان يهاجم حزب الله، وهو أمر أكد أن السعودية أصابها السُعار وفقدت توازنها بسبب حزب الله، ولهذا فإنها انزعجت من قرداحي بسبب تبنيه لموقف الحزب الثابت الرافض للعدوان السعودي الوحشي ضد اليمن.

إلى "علي جمعة" الذي كان له هذا التعليق: على قاعدة أن متغيرات الأحداث لا يُغَيِّرنَ الحقيقة. إستقالة الوزير جورج قرداحي لا تُغَيِّر الحقيقة التي تقول أن الحرب السعودية على اليمن عبثيّة.

اخيرا مع حساب "الغزالي" الذي كتب: الجامعة العربية لم يهتز لها جفن عندما قتل وشرد آلاف بل ملايين من الشعوب العربية. جورج قرداحي اصبح بطلا بنظر الاغلبية من العرب.

والى موضوع آخر.. إسراء الغمغام ناشطَةٌ حقوقيَّةٌ سعودية معتقَلَةٌ منذ نحو ستة اعوام. مؤخرًا خرَجَ حديثٌ عن إعدامِ السلطات السعودية لإسراء، فيما قال آخرون إن الخبر ليس صحيحا.

يُذْكَرُ أن إسراء هي أول معتقلَةٍ في السعودية تواجِه حكم الإعدام بعد صدور هذا الحكم بحقها.

تناقض الأخبار طغى على موضوع الناشطة اسراء الغمغام، بين متحدث عن اعدامها وبين من نفى هذا الأمر

فهنا لدينا تغريدة نشرها "يحيى ابو زكريا" وفيها: تم تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطنة السعودية إسراء الغمغام فقامت النيابة بقطع رأسها لانها استنكرت وعملت مظاهرة استنكارا لاعدام الشهيد النمر. هنيئا لكِ الشهادة ونقول للنظام السعودي قوله تعالى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ستندمون على كل جريمة.

في المقابل علق السياسي الكويتي "عبد الحميد دشتي" على الموضوع وقال: خبر اعدام الناشطة إسراء الغمغام غير صحيح، الخبر روجت له مصادر امنية لاهداف خبيثة... طبعا لم يوضح دشتي هذه الاهداف الامنية التي تحدث عنها.

اخيرا مع حساب بعنوان "ماء الذهب" الذي كتب: والله نتمنى انها ما اعدمت. حرام، بعدها شابة ولم ترتكب جرما.

وننتقل الى موضوع آخر.. قد لا نجد أحدا في العالم العربي لا يعرف اللاعِبَ السابِقَ لمنتخَبِ مصر والنادي الاهلي لكرة القدم محمد ابو تريكة. ابو تريكة يعمل حاليا كمحلل لمباريات كرة القدم في قناة بي ان سبورت القطرية. قبل ايام علق ابو تريكة على حملة دعم المثليين والشواذ في الدوري الانجليزي لكرة القدم، ودعا اللاعبين العربي والمسلمين لعدم المشاركة في هذه الحملة. هذا ما قاله ابو تريكة.

تصريحات ابو تريكة حظيت بدعم وتأييد واسعين، ليس فقط بين المتابعين بل ايضا ضمن لاعبي كرة القدم. حيث اعرب لاعب المنتخب الاردني محمود المرضي عن دعمه للنجم المصري مباشرة على الهواء.

على مواقع التواصل، الدعم كان كبيراً جداً لتصريحات أبو تريكة، خاصة وانه تعرض لحملة قاسية بعد تصريحاته حول المثلية.

في هذا السياق، علّق "سعد بن محمد اورفلي": رجل بفطرته السليمة قال كلمة الحق فقامت أمم البغي والفساد والذين يبغونها عِوَجًا. لا خير فينا إن لم ندافع عن فطرة ﷲ التي فطر الناس عليها. ثغر قديم جديد للدفاع وإعلاء كلمة الحق فلا تتخاذلوا.

"منى محمد" كان لها تعليق ايضا: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. عرفناه دائما رجلاً في الحق لا يخشى لومة لائم، مواقفه مشرفة ويتحدث بلسان كل مسلم شريف غيور على دينه وعقيدته. كل الدعم محمد ابو تريكة امير القلوب.

نختم مع "جمال شاهين" الذي كتب: موقف مشرف من الرمز الرياضي الكبير محمد أبو تريكة في الرد على تسويق الدوري الانجليزي لشعارات الشذوذ الجنسي، ومعاداة الفطرة السليمة ومخالفة كل الأديان والقيم والتقاليد الصحيحة متذرعين بحرية التعبير، ولا يقبلون في نفس الوقت، من يعبر عن رأيه في رفض التفسخ والانحلال الخُلقي.

الى ذلك، احيَتْ الإمارات عيدها الوطني الخمسين أو اليوبيل الذهبي كما يسمى. الإماراتيون شاركوا في هذه المناسبة وفي الإحتفالات التي عمت الشوارع. وذلك في اجواء احتفالية ملفتة.

قادة الامارات ايضا شاركوا في احياء اليوبيل الذهبي للبلاد. ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وحاكم امارة دبي محمد بن راشد شاركوا في الفعاليات الرسمية لهذه المناسبة.

لكن وسط كل ذلك، قضية اساسية برزت، وهي غياب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن الاحتفالات. الشيخ خليفة بن زايد لم يظهر في الاعلام منذ سنوات، وغيابه هذا العام وفي مناسبة مهمة جدا وهي اليوبيل الذهبي للبلاد، اثار تساؤلات كثيرة عن وضعه الصحي. فيما تساءل ناشطون عما اذا كان فعلا يمارس مهامه كرئيس للدولة حيث تذكرالسلطات ان المراسيم في البلاد تصدر بإسم رئيسها الشيخ خليفة بن زايد.

سؤال واحد طغى على تعليقات الناشطين في هذا السياق. اين الشيخ خليفة؟

ففي تغريدة التي نشرها "حمدان الطنيجي" كتب فيها: المهم اين خليفة بن زايد؟ لماذا يصدر مراسيم ورقية فقط؟ لماذا لا يراه شعبه مباشرة.

في نفس السياق سألت "رحمة": بكل صدق نوجه السؤال لمحمد بن زايد. اين خليفة أبوه الشيخ خليفه بن زايد؟

اما حساب "فلسطين قضيتي" فكتب: طيب سؤال، ليش ما في عندكم مسار ديمقراطي حر؟ وسؤال ثاني، اين هو خليفة بن زايد ال نهيان؟