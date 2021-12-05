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بدعوة من تبون.. محمود عباس يزور الجزائر اليوم

بدعوة من تبون.. محمود عباس يزور الجزائر اليوم
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

يشرع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في زيارة دولة إلى الجزائر، ابتداء من اليوم الأحد.

العالم - الجزائر

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستدوم زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الجزائر، ثلاثة أيام.

هذا وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات صحافية لإذاعة "صوت فلسطين"، يوم السبت، إن عباس "يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة رسمية من نظيره عبد المجيد تبون".

وأوضح المالكي أن الزيارة تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

كما أشار إلى أن الزيارة تأتي أيضا تحضيرا للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس آذار المقبل.
وأردف: "الجزائر تريد السماع من الرئيس عباس ماذا تريد فلسطين من القمة العربية".

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