'الوطني الحر اللبناني': على ميقاتي القيام بواجبه الدستوري

العالم-لبنان

وأبدى التيار، بعد الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل، استياءَه من «استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرّر، فالحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم»، معتبراً أنّ «إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال».



ودعا التيّار «رئيس الحكومة إلى القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، والتي من شأنها أن تخفّف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافة إلى الملفات الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة التعافي المالي».



ورأى أنّ الانتخابات النيابية المقبلة «ستكون بمثابة استفتاء اللبنانيين حول نظامهم بعد كل ما حصل من انهيارات مالية واقتصادية وإدارية وسياسية»، داعياً إلى «فتح باب النقاش حول ما طُبّق وما لم يُطبّق من وثيقة الوفاق الوطني، وفي الطليعة إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي صار تنفيذها أمراً ضرورياً لإصلاح النظام لمشاركة الناس بإدارة شؤونهم عبر هيئات منتخبة وذات صلاحيات تحقق للمناطق الإنماء المتوازن وفقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور».



وجدّد التيّار مطالبته الحكومة بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبراً أنّ «الأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى»، سائلاً «كيف للثقة في العملة الوطنية أن تستقيم فيما المسؤول المباشر عنها وسيرته المهنية والشخصية موضع شك وشبهة وملاحقة دولية؟».



كما أبدى إصراره على إقرار قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج «الأمر الذي كان يتوجّب حصوله منذ أكثر من سنتين»، منبّهاً إلى أنّ «الصيغ الأخيرة التي أُسقطت على القانون فجأةً هي محاولات مكشوفة لإعطاء صلاحيات استثنائية ومطلقة للمصرف المركزي لينفرد بالقرار بشأن التحويلات، كما أنها أشبه بقرار عفو عام عن التحويلات التي قام بها النافذون منذ العام 2019، وبعملية تستباق للقرارات القضائية الممكن صدورها لصالح المودعين».

المصدر: الأخبار