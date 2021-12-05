الكويت تحظر مرور السفن المحملة ببضائع اسرائيلية الى مياهها

العالم - الكويت

ونص القرار الذي أصدرته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت "رنا الفارس"، على منع الوكلاء البحريين المسجلين لدى الكويت من تقديم طلبات للحصول على تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 26 مايو 1957.

ويشمل الحظر، الذي نص عليه المرسوم السالف الذكر، جميع السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص على حظرها.

ويسري الحظر، سواءً كان القصد شحن هذه السفن من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) أو إلى موانئ أخرى، بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.

ونص القرار الجديد على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال من يخالفون هذه التعليمات.

ويأتي القرار بعد يومين من تأكيد سفير الكويت المفوض لدى الأمم المتحدة دعم بلاده الكامل للفلسطينيين، وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.

والخميس الماضي، دانت الكويت بأشد العبارات مشاركة رئيس كيان الاحتلال "إسحاق هرتسوغ" في اقتحام المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، للاحتفال بما يسميه اليهود "عيد الأنوار".