السعودية أصابها السُعار وفقدت توازنها بسبب مواقف قرداحي

العالم- خاص بالعالم

قرداحي شدد على ان استقالَتَهُ جاءت فقط لمنْعِ استغلالِ تصريحاته لإلحاق الأذية باللبنانيين في السعودية. خاصة وان العديد من اللبنانيين كانوا عرضة للاستهداف هناك نتيجة التحريض ضدهم من بعض اللبنانيين حتى قرداحي حرص على تمسُّكِهِ بموقِفِهِ من اليمن والعدوان السعودي.

تفاعُلٌ واسِعٌ جدا بعد استقالَةِ جورج قرداحي، خاصة على مواقع التواصل. في هذا السياق نقرأ تغريدة نشرتها "أولينا ابراهيم" وفيها. جورج قرداحي ارسى قواعد للكرامة لن نتزحزح عنها. حرب اليمن ظالمة وعاقبتها شؤم.



"احمد عبد السادة" ايضا علق: لم يكن قرداحي وزيراً للإعلام حين خطفت السعودية حليفها سعد الحريري وأذلته وأجبرته على قراءة بيان يهاجم حزب الله، وهو أمر أكد أن السعودية أصابها السُعار وفقدت توازنها بسبب حزب الله، ولهذا فإنها انزعجت من قرداحي بسبب تبنيه لموقف الحزب الثابت الرافض للعدوان السعودي الوحشي ضد اليمن.

إلى "علي جمعة" الذي كان له هذا التعليق: على قاعدة أن متغيرات الأحداث لا يُغَيِّرنَ الحقيقة. إستقالة الوزير جورج قرداحي لا تُغَيِّر الحقيقة التي تقول أن الحرب السعودية على اليمن عبثيّة.

اخيرا مع حساب "الغزالي" الذي كتب: الجامعة العربية لم يهتز لها جفن عندما قتل وشرد آلاف بل ملايين من الشعوب العربية. جورج قرداحي اصبح بطلا بنظر الاغلبية من العرب.