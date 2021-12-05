حماس ترحب بالقرار الكويتي

العالم - فلسطين

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج، هشام قاسم: إن "القرار الكويتي يشكل مسعى واضحاً لتطبيق السياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائماً إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة".

وأضاف أن "حماس" تحيي الموقف الكويتي "وتكبره وتُجِلّه؛ لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي".

ورأى قاسم أن "القرار الكويتي الجديد ينسجم مع التوجهات الرسمية لدى الإخوة الأشقاء في دولة الكويت، أميراً وحكومة وشعبا، الذين ما فتئوا ينتصرون لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية".

ولفت أن القرار "الذي لا يُعد غريباً عن الأشقاء في الكويت" يؤكد "رؤية حماس بأن الأمة ما زال فيها خير كثير، رغم موجة التطبيع سيئة الصيت، التي تحاول حرفها عن بوصلتها".

ودعا قاسم "باقي الدول العربية والإسلامية والصديقة حول العالم، إلى اتباع النهج ذاته، لمحاصرة الاحتلال، والتضييق عليه، ومنعه من استغلال موانئها البحرية في عمليات الاستيراد والتصدير، في الوقت الذي يواصل فيه قتل الإنسان الفلسطيني، وسرقة أرضه، وتدنيس مقدساته، في انتهاك سافر وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية".

وقررت دولة الكويت، السبت، حظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مياه الكويت الإقليمية.

ونص القرار الذي أصدرته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، رنا الفارس، على منع الوكلاء البحريين المسجلين لدى الكويت من تقديم طلبات للحصول على تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 26 (أيار) مايو 1957.

ويشمل الحظر، الذي نص عليه المرسوم المذكور سالفاً، جميع السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيًّا من البضائع المنصوص على حظرها.

ويسري الحظر، سواءً كان القصد شحن هذه السفن من وإلى فلسطين المحتلة، أو إلى موانئ أخرى، بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.