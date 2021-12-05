شاهد.. 9 جرحى بغارات همجية على العاصمة صنعاء

العالم - اليمن

وأفادت "المسيرة نت" بسقوط تسعة جرحى ثلاثة منهم إصابتهم خطرة إثر الغارة التي شنها طيران العدوان على هنجر للمواد الغذائية بحي الأعناب السكني بمديرية معين، كما أدت الغارة إلى تدمير مساكن المواطنين المجاورة للهنجر وممتلكاتهم.

وشن طيران العدوان 3 غارات، مساء السبت، على حي النهضة وغارة على منازل المواطنين في حي مذبح بالعاصمة.

وصعد طيران العدوان الأمريكي السعودي مؤخرا من جرائمه بحق المدنيين في مختلف المحافظات، استجابة للرغبة الأمريكية في إطالة أمد الحرب والحصار على اليمن وزيادة معاناة اليمنيين في ظل صمت أممي مطبق.