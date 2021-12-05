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مراسل العالم: زيارة رسمية لوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد الى طهران اليوم بدعوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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