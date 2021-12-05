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عراقجي يؤكد على دعم ايران لدور الامم المتحدة في مساعدة الشعب الافغاني

عراقجي يؤكد على دعم ايران لدور الامم المتحدة في مساعدة الشعب الافغاني
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية عباس عراقجي على دعم إيران لدور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب الأفغاني.

العالم - ايران

واستعرض عباس عراقجي خلال اللقاء مع مساعد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون افغانستان مِتِ کنودسن، الوضع الحالي لافغانستان والمخاوف الأمنية والقلق الناجم عن إرهاب "داعش" ، وكذلك مستقبل الحكم في أفغانستان.

وقال ان ايران تتابع التوجه إلاقليمي لحل مشاكل أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة في كابول، وضمان الأمن في هذا البلد والحفاظ على ألامن الحدودي مع افغانستان وشدد ان تعيين الممثل الخاص للرئيس الايراني في شؤون أفغانستان يجسد اهتمام ايران الخاص بقضايا افغانستان.

وألقى باللوم على الولايات المتحدة في الوضع الحالي غير المستقر في أفغانستان وقال: "إن التواجد الأمريكي في منطقة غرب آسيا لم ينتج عنه سوى الفوضى والاضطراب لشعوب المنطقة".

بدوره أشاد مساعد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان بدور إيران الايجابي في أفغانستان واستقبال اللاجئين الأفغانيين وشدد على ضرورة استمرار مشاورات الأمم المتحدة مع إيران بشأن هذه القضية.

واشار كينودسن إلى الاوضاع الراهنة في أفغانستان وشدد على ضرورة ايلاء المجتمع الدولي اهتماما جادا للمشاكل التي يعاني منه الشعب الأفغاني خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

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