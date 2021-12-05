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ارتفاع في أعداد إصابات ووفيات كورونا في تونس وموريتانيا!

ارتفاع في أعداد إصابات ووفيات كورونا في تونس وموريتانيا!
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

واصل عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الارتفاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

العالم - منوعات

ففي تونس، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و398 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أنه تم تسجيل 219 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مشيرة إلى تعافي 112 شخصا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 691 ألفا و522 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 154 شخصا.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، 62 حالة شفاء، ووفاة مصاب واحد، بعد إجراء 1944 فحصا.

وقالت الوزارة- في بيان، اليوم- إن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 39 ألفا و510 إصابات، منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي،

ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 ألفا و828، وعدد الوفيات إلى 838 حالة.

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