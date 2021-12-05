من يتصدر المجموعة؟ مصر أم الجزائر؟

العالم - رياضة

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن تأهّله بعدما حقّق الفوز الثاني له توالياً، يوم السبت، على حساب لبنان بهدفين من دون ردّ.

وكذلك فعلت مصر التي ضربت السودان بخماسية نظيفة، ما يجعل "الفراعنة" و"محاربي الصحراء" في المركز الأول برصيد 6 نقاط.

وتُقام المواجهة المرتقبة تحت شعار فضّ الشراكة في صدارة هذه المجموعة.

لكنّ الوضع سيعرف تعقيداً كبيراً إذا انتهى اللقاء بالتعادل بينهما، على اعتبار أنّ منتخبي مصر والجزائر يتساويان حاليّا في عدد الأهداف المسجّلة (6 لكل منتخب) والأهداف المقبولة (شباك نظيفة لكليهما).

وأوضح خبير القانون الرياضي، التونسي أنيس بن ميم، في تصريحات خصّ بها "العربي الجديد"، يوم أمس،أنّ الفصل 13 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمنظّمة لبطولة كأس العرب، يحسم بين المنتخبين المتساويين باعتماد عدد النقاط التي في رصيد كل فريق خلال مرحلة المجموعات.

واختتم: "المعيار الثاني هو الفارق في الأهداف المسجّلة والمقبولة، وفي حال تساويها نتحوّل إلى اعتماد أفضل خطّ هجوم، أما إذا تواصل التعادل فتكون الروح الرياضية هي الفيصل، أي أن الفريق الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء وحالات الطرد سيتصدّر المجموعة، أما الحلّ الأخير فهو إجراء القرعة لتحديد صاحب المركز الأول".

وتضع هذه المعطيات المتابعين أمام وضعية مشوّقة للحسم بين مصر والجزائر، إذ سيتم اللجوء إلى معيار الروح الرياضية في حال انتهت المباراة بالتعادل، أمّا التساوي في هذه المرحلة فسيصنع حدثا غير مسبوق، وهو القرعة.