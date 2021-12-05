كورونا يتسلل لسفينة أمريكية ويضع 3 آلاف راكب في ورطة

العالم - الأميركيتان

وقالت دائرة الصحة في الولاية الأمريكية إن السفينة على متنها أكثر من 3 آلاف راكب رصدت عشر إصابات بين ركابها وطاقمها، بحسب "رويترز".

وأوضحت الدائرة مساء السبت أن السفينة "نرويجيان بريكأواي" مملوكة لشركة نرويجيان كروز لاين القابضة.

وأشارت إلى أن السفينة أبحرت من الولاية في رحلة تستغرق أسبوعا يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني وتوقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك.

ووفقا لدائرة الصحة فإنه من المقرر أن تصل السفينة إلى نيو أورليانز صباح اليوم الأحد.

وذكرت تقارير صحفية أن السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، إثر اكتشاف إصابات جديدة.

ومن المقرر أن يخضع جميع ركاب السفينة لاختبارات فيروس كورونا قبل النزول في نيو أورليانز.

وذكر مسؤولون أن أي مصاب بكورونا سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن معينة توفرها السلطات.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.