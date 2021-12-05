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سانا: سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في التنف

سانا: سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في التنف
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في التنف على الحدود السورية العراقية.

العالم-سوريا

وقالت "سانا" انه تم سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

من جهته أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان": بأن "انفجارين اثنين هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي".

ووفقا لمعلومات "المرصد": فإن "طيرانا مروحيا تابعا للتحالف حلق صباح اليوم في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول المنطقة متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد".

وتابع "المرصد": "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف للقاعدة".

يتبع..

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