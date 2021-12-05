قرداحي هدية لاسترضاء السعودية ام ضحية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال روني الفا في حديث لقناة العالم: يقال ان لبنان قدم استقالة قرداحي هدية بيد ماكرون لتقديمها للسعودية ولكنني أعتقد ان لبنان قدم ضحية وليس هدية.

وأضاف الفا استقال قرداحي لفتح كوة في الجدار وحل الازمة، لكنني أعتقد ان الهدايا التي يقدمها لبنان تمس بكرامة لبنان الوطنية.

وأكد ان لبنان لم ير أي مبادرة بما تعنيه الكلمة وهذا يثبت ان ما قدمها لبنان كانت ضحية وليست هدية.

ووصف مبادرة ماكرون بشطر البحر بالسيف دون أي فائدة، حيث طالب ماكرون بهذا الهدية ليلقيها لدی الولي العهد السعودي دون أي تنسيق معه ليری ماذا سيحدث ولا يوجد تخطيط مسبق مع الادارة السعودية علی قواعد واضحة لهذه المبادرة.