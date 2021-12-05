هل يضلل برنياع الأميركيين بشأن ايران كما ضللوهم حول برج الجلاء؟

العالم - الاحتلال

ومن المقرر أن يلتقي برنياع بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي زيارة برنياع الى واشنطن بعد انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات الغاء الحظر عن ايران في فيينا، حيث قدم الفريق الايراني المفاوض مسودتين كاطار للمفاوضات القادمة.

ووفقا لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” فمن المتوقع أن يطلع برنياع الجانب الأمريكي على معلومات استخباراتية حديثة جمعتها إسرائيل، وليس من المستبعد أن يقدم معلومات مزيفة ضد ايران وبرنامجها النووي تدور في اطار المزاعم الاسرائيلية بأن ايران تسعى لانتاج وصناعة القنبلة النووية.

وسبق أن نشرت وسائل الاعلام فضيحة لقادة الكيان الاسرائيلي بتضليلهم المسؤولين الأميركيين عندما قدموا لهم معلومات كاذبة حول برج الجلاء في قطاع غزة الذي قصفته الطائرات الاسرائيلية على الرغم من علم الكيان أن البرج يضم مكاتب لوسائل اعلامية.

ومن المقرر أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هو الآخر بزيارة لواشنطن قريبا بهدف التنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن الملف الإيراني وغيره.