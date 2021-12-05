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اجتماع قادة 'الإطار التنسيقي' مع السيد الصدر بالنجف لإكمال حوارات تشكيل الحكومة

اجتماع قادة 'الإطار التنسيقي' مع السيد الصدر بالنجف لإكمال حوارات تشكيل الحكومة
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يجتمع قادة "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإكمال الحوارات حول تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

العالم-العراق

وقال المصدر بحسب شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي سيزورون الصدر في مقر إقامته بمنطقة الحنانة في مدينة النجف الاشرف، يوم الثلاثاء المقبل بهدف اكمال الحوارات والمناقشات بشأن ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث أيضا الية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد وشكل الحكومة المقبلة.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، قد عقد أول اجتماع (يوم الخميس الثاني من شهر كانون الأول) مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسبل لملمة البيت الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الاقتراع النهائية يوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني الماضي، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكردستاني على 17 مقعداً.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن رفضه للنتائج المعلنة، وقال إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.

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