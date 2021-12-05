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مراسلة العالم: سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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