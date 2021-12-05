فرنجية: لن نسمّي بديلا عن قرداحي

العالم-لبنان

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر "مع احترامنا ومحبّتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام فإنّ موقفنا الذي عبّرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمّي بديلاً للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغيّر".

وكان فرنجية سبق وأعلن عن هذا الموقف خلال زيارة سابقة له إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، وأنه لن يسمّي أحدًا بديلًا من الوزير قرداحي في حال قدّم استقالته.

يشار إلى أن عددًا من وسائل الإعلام تناقلت أخبارًا عن تسمية فرنجية لبديل عن قرداحي خلال اتصال له مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجاء هذا الإعلان من رئيس تيار المردة ليدحض هذه الأخبار.