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لقاء يجمع بين وزيري خارجيتي الإمارات وعُمان في أبوظبي

لقاء يجمع بين وزيري خارجيتي الإمارات وعُمان في أبوظبي
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد" ونظيره العُماني "بدر البوسعيدي"، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

العالم - عمان

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان رسمي، أن اللقاء الذي انعقد مساء السبت، استعرض "جوانب العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات".

وأوضح البيان أن هذا التعاون يأتي "بما يعزز من مصالح البلدين المشتركة وتطلعات شعبيهما، وتأكيد الحرص الذي توليه قيادتا البلدين لتنمية وتعزيز التعاون المشترك والدفع به لآفاق أرحب".

وجاء اللقاء على هامش مشاركة وزير الخارجية العُماني في النسخة الخامسة من مؤتمر المحيط الهندي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 4 و5 ديسمبر الجاري.

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