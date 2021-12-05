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قاووق: أولوية حزب الله هي خدمة اللبنانيين

قاووق: أولوية حزب الله هي خدمة اللبنانيين
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكّد عضو المجلس المركزي لـحزب الله الشيخ ​نبيل قاووق​، أنّ أولويّة الحزب هي خدمة اللّبنانيّين وأنّنا سنقدّم كلّ ما أوتينا من قدرة من أجل تخفيف معاناة اللّبنانيّين، إن كان عبر المازوت أو ​المواد الغذائية​ أو ​الدواء​، ولن نسأل عن استرضاء ​الولايات المتحدة الأميركية​ وغيرها.

العالم_لبنان

وشدّد، خلال لقاء سياسي في بلدة عبا الجنوبيّة اليوم الأحد ، على أنّ أمام المعاناة اليوميّة المتواصلة والمتفاقمة الّتي يعانيها المواطن، نؤكّد مسؤوليّتنا الأخلاقيّة والوطنيّة والإنسانيّة لخدمة أهلنا، مشيرًا إلى أنّنا حريصون على إنجاح كلّ المساعي الّتي تُبذل لاستعادة الحكومةدورها وحلّ الأزمة الحكوميّة، وهذه المساعي لم تتوقّف، والفرص جيّدة والطريق غير مسدود والعقدة غير مستعصية.

ولفت قاووق إلى أنّنا نستعجل حلّ هذه الأزمة، لتعود الحكومة للاجتماع وتتحمّل مسؤوليّتها تجاه أسعار المواد الغذائية، وضبط تسعيرة الليرة اللبنانيةأمام ارتفاع الدولار، واستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي​، من أجل إيجاد المعالجات الّتي من شأنها أن تحدّ من الانهيار وتخفّف من معاناة اللّبنانيّين.

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