قاووق: أولوية حزب الله هي خدمة اللبنانيين

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وشدّد، خلال لقاء سياسي في بلدة عبا الجنوبيّة اليوم الأحد ، على أنّ أمام المعاناة اليوميّة المتواصلة والمتفاقمة الّتي يعانيها المواطن، نؤكّد مسؤوليّتنا الأخلاقيّة والوطنيّة والإنسانيّة لخدمة أهلنا، مشيرًا إلى أنّنا حريصون على إنجاح كلّ المساعي الّتي تُبذل لاستعادة ​الحكومة​ دورها وحلّ الأزمة الحكوميّة، وهذه المساعي لم تتوقّف، والفرص جيّدة والطريق غير مسدود والعقدة غير مستعصية.

ولفت قاووق إلى أنّنا نستعجل حلّ هذه الأزمة، لتعود الحكومة للاجتماع وتتحمّل مسؤوليّتها تجاه أسعار المواد الغذائية، وضبط تسعيرة ​الليرة اللبنانية​ أمام ارتفاع الدولار، واستكمال المباحثات مع ​صندوق النقد الدولي​، من أجل إيجاد المعالجات الّتي من شأنها أن تحدّ من الانهيار وتخفّف من معاناة اللّبنانيّين.