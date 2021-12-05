ارتفاع حصيلة ضحايا جريمة العدوان على صنعاء إلى 16 جريحا

العالم - اليمن

وأعلنت "المسيرة نت"، في وقت سابق بسقوط تسعة جرحى ثلاثة منهم إصابتهم خطرة إثر الغارة التي شنها طيران العدوان، ليل السبت، على هنجر للمواد الغذائية بحي الأعناب السكني بمديرية معين، كما أدت الغارة إلى تدمير مساكن المواطنين المجاورة للهنجر وممتلكاتهم.

وشن طيران العدوان 3 غارات، مساء السبت، على حي النهضة وغارة على منازل المواطنين في حي مذبح بالعاصمة.

وصعد طيران العدوان الأمريكي السعودي مؤخرا من جرائمه بحق المدنيين في مختلف المحافظات، في ظل صمت أممي مطبق غير مكترث بالضحايا في صفوف الشعب اليمني.