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وزارة الصحة: تراجع الوفيات اليومية بكورونا الى 76 حالة

وزارة الصحة: تراجع الوفيات اليومية بكورونا الى 76 حالة
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)،عن 76 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا، وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا المرض الوبائي في البلاد الى 130 الفا و200 حالة.

العالم - ايران

واضافت وزارة الصحة، في بيانها اليومي حول آخر حصيلة تفشي كورونا داخل البلاد، ان الفحوصات التي اجريت منذ أمس السبت لغاية اليوم الاحد، سجلت 3 الاف 109 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس في ايران الى 6 ملايين و134 الفا و465 شخصا.

وعن حالات الشفاء من مرض كورونا، فقد نوّه البيان بأن اجمالي عدد المتعافين في ايران ارتفع الى 5 ملايين و923الفا و316 شخصا.

كما أشارت وزارة الصحة في بيانها الصادر اليوم، الى توزيع 107 ملايين و531 الفا و771 جرعة (بما يشمل الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد لحد الان.

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وزارة الصحة: تراجع الوفيات اليومية بكورونا الى 76 حالة