مراسل العالم يكشف اسباب انفجارات قاعدة التنف الامريكية بريف حمص؟

العالم- خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان تلك المصادر اكدت ان تلك الانفجارات التي سمعت في المنطقة كانت عبارة عن انفجار متوسط وشديد القوة ترافقت مع تحليق طيران مروحي امريكي في الاجواء، مشيراً الى ان هذا ما يرجح الى فرضية ان تكون تلك الاصوات ناجمة عن تدريبات تقوم بها القوات الامريكية مع جماعة ما تسمى "مغاوير الثورة" او "اسود البادية" او جماعة داعش الارهابية.

واعتبر مراسلنا ان جماعة ما تسمى "مغاوير الثورة" المدعومة امريكياً تنشط في منطقة 55 كيلو التابعة لقاعدة التنف، اضافة الى ذلك في منطقة مخيم الركبان التي تسهل عمليات الدعم اللوجستي التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية لجماعة داعش الارهابية في عمق الصحراء والبادية السورية، بالاضافة الى تسهيل عملية تجنيد الارهابيين في منطقة مخيم الركبان.

ولفت مراسلنا، الى ان قاعدة التنف الامريكية كانت تعرضت الى قصف بالطائرات المسيرة في 20 اكتوبر من الشهر الماضي.

يشار الى انه كان قد سُمع دويُ عدةِ انفجاراتٍ داخلَ القاعدة الأميركية بمنطقة التنف في الريف الشرقي لمحافظةِ حمص على الحدود السوريةِ العراقية. يأتي ذلك بعدَ سقوطِ ثلاثِ قذائفَ صاروخية على قاعدةٍ أميركية أخرى في حقل نفطي بريفِ الزور الشمالي، أعقبَ ذلك تحليقٌ مكثفٌ للطيران الأميركي في سماء المنطقة، دونَ الكشف عن وقوعِ اصاباتٍ أو أضرار في المكان المستهدف.