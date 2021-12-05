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إنقاذ طيار مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة!

إنقاذ طيار مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة!
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

فى واقعة غريبة من نوعها هبط مواطن ألماني بطائرة صغيرة ذات محرك واحد على الجسر واصطدم بشاحنة ضخمة، في أعقاب رسالة نشرتها الخدمة الصحفية لشرطة مدينة بيرماسينس.

العالم- منوعات

وكان الطيار الذي يبلغ من العمر 72 عامًا، وخلال الحادث، أدرك الرجل فجأة أن الطائرة كانت في حالة طارئة، وقرر هبوطها بشكل عاجل على جزء من الطريق السريع وبلغ ارتفاعها وقتها حوالي 100 متر.

وأدى الهبوط الاضطراري إلى وقوع الحادث، حيث اصطدمت الطائرة بشاحنة ضخمة وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم يصب سائق الشاحنة.

ووفقًا لمنشور قسم شرطة المنطقة على "Twitter"، تمت استعادة حركة المرور على الطريق السريع بالكامل.

ويذكر انه تعتبر حوادث الطيارات من أخطر الحوادث على الإطلاق، حيث تحتوي الطائرة الواحدة على عدد كبير من الركاب، قد يزيد عن 200 شخص في أغلب الأحيان.

وقد يتسبب الحادث الواحد في قتل مئات المسافرين، بالإضافة إلى خسارة كبيرة لدى شركة الطيران لأنها ستفقد ثقة الركاب فيها

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