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بمشاركة 130 فريقا..

انطلاق البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات

انطلاق البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

انطلقت فعاليات البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات بمدينة الأقصر في صعيد مصر بمشاركة 130 فريقا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

العالم - افريقيا

وتنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة إسماعيل عبد الغفار بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركات الراعية، فعاليات البطولة التي تستمر حتى غدا الاثنين.

وقال إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المسابقة تستمر في إثبات دورها بإبراز المواهب الفكرية للشباب من خلال أجواء المنافسة التي تخلقها المسابقة، والتي تشجع الأجيال القادمة على تحسين مهاراتهم الإبداعية والفكرية في البرمجة والعمل الجماعي وقدرتهم على الابتكار تحت ضغوط الوقت المتاح في حل المشاكل باستخدام المنطق والتخطيط والتحليل الأنسب، ووضع الاستراتيجية الأمثل.

من جهته، يقول أسامة إسماعيل رئيس المسابقة ومستشار الأكاديمية إن اختيار الأقصر للعام الثاني على التوالي يأتي بهدف تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية؛ الأمر الذي يعكس جاهزية المقصد السياحي لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم من خلال الوفود المشاركة، وذلك لدعم وتشجيع السياحة مما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في هذا الإطار.

وأوضح إسماعيل أن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي للمشكلات وخوارزميات الحاسب الآلي مع العمل الجماعي لحل المشكلات عن طريق كتابة برنامج لحلها بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن.

وتعتبر البطولة الإفريقية العربية هي المسابقة المؤهلة للاشتراك في المسابقة الدولية ICPC، وللوصول إلى البطولة الإفريقية العربية يتم تنظيم أكثر من 76 مسابقة محلية تقام على مستوى الجامعات من دول قارة إفريقيا والعالم العربي يتأهل منها 130 فريقا من أصل 3000 فريق.

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