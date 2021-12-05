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البحرينيون يستعدون لإحياء ذكرى عيد الشهداء بشعار "يستبشرون"

البحرينيون يستعدون لإحياء ذكرى عيد الشهداء بشعار
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوى المعارضة البحرينية، عن تدشين شعارٍ موحدٍ لإحياء ذكرى «عيد الشهداء» لهذا العام، الموافق للسابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

العالم- البحرين

ونشرت الحسابات الرسمية لجميع القوى المعارضة الشعار الموحد، استعدادًا لإحياء الذكرى بعنوان «يستبشرون»، تأكيدًا للوفاء لشهداء البحرين، وتجديدًا للعهد مع أهدافهم التي استشهدوا من أجلها».

وشددت على القصاص من قتلة الشهداء، في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي تنهجها السلطات البحرينية.

ويُحيي آلاف البحرينيين ذكرى «عيد الشهداء» من كل عامٍ وفاءً لدماء الشهداء، الذين قضوا على يد النظام الحاكم في البحرين، في مختلف المراحل التاريخية للنضال السياسي والحراك المطلبي، الذي شهدته البلاد طيلة العقود الماضية، في مجابهة عائلة آل خليفة المستحوِذة على السلطة منذ أكثر من قرنين من الزمن.

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