أول تصريح للاحتلال الامريكي حول أحداث قاعدة التنف في سوريا

العالم - سوريا

وقال العقيد جويل هاربر المتحدث بإسم "التحالف"، حول الانباء باستهداف قاعدة التنف: "لم ترد أنباء عن هجوم على التنف. كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المتفجرة حسبما افاد موقع الموازين نيوز.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تم سماع دوي عدة انفجارات اليوم الأحد، داخل قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

في حين اكد مراسل قناة العالم ان مصادر مطلعة رجحت ان اسباب دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الأميركية بمنطقة التنف في الريف الشرقي لمحافظة حمص ان تكون ناتجة عن تدريبات تقوم بها القوات الامريكية مع المجموعات المسلحة التابعة لها.

وقال مراسلنا: ان تلك المصادر اكدت ان تلك الانفجارات التي سمعت في المنطقة كانت عبارة عن انفجار متوسط وشديد القوة ترافقت مع تحليق طيران مروحي امريكي في الاجواء، مشيراً الى ان هذا ما يرجح الى فرضية ان تكون تلك الاصوات ناجمة عن تدريبات تقوم بها القوات الامريكية مع جماعة ما تسمى "مغاوير الثورة" او "اسود البادية" او جماعة داعش الارهابية.