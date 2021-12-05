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أول تصريح للاحتلال الامريكي حول أحداث قاعدة التنف في سوريا

أول تصريح للاحتلال الامريكي حول أحداث قاعدة التنف في سوريا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

نفى مسؤول في ما يسمى بـ"التحالف الدولي" أن تكون قاعدة التنف الأمريكية جنوبي سوريا قد تعرضت لأي هجوم اليوم الأحد، وذلك عقب سماع دوي انفجارات ضخمة في القاعدة.

العالم - سوريا

وقال العقيد جويل هاربر المتحدث بإسم "التحالف"، حول الانباء باستهداف قاعدة التنف: "لم ترد أنباء عن هجوم على التنف. كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المتفجرة حسبما افاد موقع الموازين نيوز.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تم سماع دوي عدة انفجارات اليوم الأحد، داخل قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

في حين اكد مراسل قناة العالم ان مصادر مطلعة رجحت ان اسباب دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الأميركية بمنطقة التنف في الريف الشرقي لمحافظة حمص ان تكون ناتجة عن تدريبات تقوم بها القوات الامريكية مع المجموعات المسلحة التابعة لها.

وقال مراسلنا: ان تلك المصادر اكدت ان تلك الانفجارات التي سمعت في المنطقة كانت عبارة عن انفجار متوسط وشديد القوة ترافقت مع تحليق طيران مروحي امريكي في الاجواء، مشيراً الى ان هذا ما يرجح الى فرضية ان تكون تلك الاصوات ناجمة عن تدريبات تقوم بها القوات الامريكية مع جماعة ما تسمى "مغاوير الثورة" او "اسود البادية" او جماعة داعش الارهابية.

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أول تصريح للاحتلال الامريكي حول أحداث قاعدة التنف في سوريا

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