موسكو: تصرفات سلاح الجو الأمريكي هددت سلامة الطيران المدني

العالم - روسيا



وكتبت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" اليوم الأحد: "لقد عرضت تصرفات القوات الجوية الأمريكية سلامة الطيران المدني للخطر. وإذا تم إبعاد خطر وقوع كارثة جوية فوق مياه البحر الأسود الدولي هذه المرة فذلك لا يعني أن بإمكان الولايات المتحدة والناتو الاستمرار في تعريض حياة الناس للخطر بلا عقاب".

وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أوردت أمس السبت أن طائرة استطلاع تابعة للناتو من طراز CL-600، عبرت بشكل متقاطع مسارات الطائرات المدنية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود.

وأضافت أن طاقم الطائرة لم يستجب لتحذيرات خدمات الحركة الجوية الروسية، مؤكدة أن التحليقات من هذا النوع تشكل خطرا كبيرا على سلامة ملاحة الطائرات المدنية.