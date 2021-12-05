الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا

روسيا: 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأحد، الكشف عن 9 حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا.

العالم - روسيا

وأصدرت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك بيانا رسميا وجاء فيه: "تم اكتشاف 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وجميعهم من الجنسية الروسية القادمين من جنوب أفريقيا".

وأضاف البيان: "تم نقل الجميع إلى المستشفى ويخضعون للإشراف الطبي، حيث يجري تحديد سلالة الفيروس".

وأشارت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك إلى أن المتخصصين في الرقابة الصحية والحجر الصحي نفذوا يومي الجمعة والسبت جميع الإجراءات اللازمة على الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا وإثيوبيا، حيث نقلت الرحلة من إثيوبيا 58 راكبا مباشرة من جمهورية جنوب أفريقيا.

روابط ذات صلة

منظمة الطيران الايرانية تلمح بتوسيع قائمة حظر الرحلات.. قد یشمل الامارات

معلومات مقلقة بشأن المتحور الجديد 'أوميكرون' والمتعافين من كورونا!

رعب وإرباك يجتاح العالم من متحوّر كورونا الجديد"أوميكرون"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفاجأة صادمة لإستخدام "معجون الأسنان" لتخفيف الحروق!

الرئاسة التركية: مستعدون للعمل على خفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا

القوات الهندية تقتل "خطأ" عدة مدنيين في ولاية ناجالاند

النص الذي اقترحته ايران بفيينا يستند إلى مسودة الجولات السابقة

الاحتلال يماطل في تحديد موعد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح

برهوم: حماس رسخت معاني الجهاد والنضال على مدى 3 عقود