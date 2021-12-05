روسيا: 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا

العالم - روسيا

وأصدرت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك بيانا رسميا وجاء فيه: "تم اكتشاف 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وجميعهم من الجنسية الروسية القادمين من جنوب أفريقيا".

وأضاف البيان: "تم نقل الجميع إلى المستشفى ويخضعون للإشراف الطبي، حيث يجري تحديد سلالة الفيروس".

وأشارت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك إلى أن المتخصصين في الرقابة الصحية والحجر الصحي نفذوا يومي الجمعة والسبت جميع الإجراءات اللازمة على الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا وإثيوبيا، حيث نقلت الرحلة من إثيوبيا 58 راكبا مباشرة من جمهورية جنوب أفريقيا.