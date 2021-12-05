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كوريا الشمالية: أمريكا مدمرة السلام والاستقرار هي الجاني الحقيقي

كوريا الشمالية: أمريكا مدمرة السلام والاستقرار هي الجاني الحقيقي
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة هي "الجاني الحقيقي في تحفيز سباق التسلح وتدمير الاستقرار والسلام الإقليميين".

العالم - أسيا

وقالت وزارة الخارجية بكوريا الشمالية في مقال بعنوان "الولايات المتحدة هي مدمرة السلام والاستقرار الإقليميين"، إن "الولايات المتحدة تحرض على سباق التسلح المتهور في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال اتباع سياسة خارجية أحادية الجانب وغير عادلة".

وذكرت في إشارة إلى "الحوار الأمني الرباعي (Quad) واتفاقية أوكوس (AUKUS) التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أنهم لا يترددون في تشكيل تحالف جماعي للاستيلاء على الهيمنة".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعي أن الصين تشكل تهديدا، لكن التهديد الحقيقي هو الولايات المتحدة".

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