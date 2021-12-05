ما الذي حققته الغارات السعودية بعد7 سنوات من العدوان؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، أشار الجرموزي الى أن منهجية تحالف العدوان السعودي ترمي الى الإبادة الجماعية للشعب اليمني .

وأضاف الجرموزي، أن كلما ازداد ضغط قوى العدوان السعودي في الميدان متزامنة مع الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني واللجان الشعبية، تظهر مجددا الجرائم والانتهاكات التي تمثل السلوك العدواني والمستدام للعدوان وبالتالي يتوجب علينا كقوى سياسية مناهضة للعدوان مناشدة القيادة السياسية والثورية والعسكرية بسرعة رد حاسم كرسالة على أن هذه الجرائم لا يجب السكوت عنها.

وفي وقت سابق عادت المجازر السعودية بحق المدنيين في اليمن الى الواجهة، حيث ارتكب الطيران السعودي الاماراتي مجزرة جديدة في منطقة مقبنة بمحافظة تعز راح ضحيتها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح بينهم اطفال ونساء.

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