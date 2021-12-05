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ما الذي حققته الغارات السعودية بعد7 سنوات من العدوان؟

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان لطف الجرموزي ان منهجية العدوان المستمرة للعام الـ7 على التوالي لم تتغير بل تغيرت الاساليب والاوقات، حيث قتل العدوان السعودي أكثر من 50 الف يمني خلال الـ7 سنوات الماضية، ولا يزال مستمرا في عدوانه.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، أشار الجرموزي الى أن منهجية تحالف العدوان السعودي ترمي الى الإبادة الجماعية للشعب اليمني .

وأضاف الجرموزي، أن كلما ازداد ضغط قوى العدوان السعودي في الميدان متزامنة مع الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني واللجان الشعبية، تظهر مجددا الجرائم والانتهاكات التي تمثل السلوك العدواني والمستدام للعدوان وبالتالي يتوجب علينا كقوى سياسية مناهضة للعدوان مناشدة القيادة السياسية والثورية والعسكرية بسرعة رد حاسم كرسالة على أن هذه الجرائم لا يجب السكوت عنها.

وفي وقت سابق عادت المجازر السعودية بحق المدنيين في اليمن الى الواجهة، حيث ارتكب الطيران السعودي الاماراتي مجزرة جديدة في منطقة مقبنة بمحافظة تعز راح ضحيتها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح بينهم اطفال ونساء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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