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انتفاضة شعبية في المكلا.. والمحتجون يقطعون الطرقات الرئيسية

انتفاضة شعبية في المكلا.. والمحتجون يقطعون الطرقات الرئيسية
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

احرق محتجون غاضبون اليوم الإطارات وقاموا بقطع الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا تنديدا بسياسة التجويع وغلاء الأسعار والانهيار المتسارع للعملة المحلية.

العالم- اليمن

وجابت التظاهرات عدداً من شوارع مدينة المكلا، حيث أغلق الغاضبون الطرقات الرئيسية والفرعية وأشعلوا النيران فيها؛ تعبيراً عن استيائهم الشديد جراء الأوضاع المعيشية المأساوية التي أثقلت كواهلهم بالكثير من الأعباء، مطالبين برحيل حكومة هادي والتحالف.

وقوبلت المظاهرات بقمع قوات الأمن التابعة للتحالف التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الغاضبين في المكلا.

تأتي تظاهرات المكلا الغاضبة بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية في محافظة عدن التي شهدت -الساعات الماضية- احتجاجات غاضبة وقطع الطرق وإحراق الإطارات؛ تنديداً بارتفاع الأسعار وانعدام الوقود وانهيار العملة المحلية وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي يتهم الشارع الجنوبي حكومة هادي ومن ورائها التحالف.

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انتفاضة شعبية في المكلا.. والمحتجون يقطعون الطرقات الرئيسية

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