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طهران وبيشكيك تؤكدان على وضع آفاق طويلة الامد للتعاون

طهران وبيشكيك تؤكدان على وضع آفاق طويلة الامد للتعاون
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

إلتقى نائب رئيس جمهورية قرغيزيا ورئيس مجلس الأمن القومي في هذا البلد طلعت بيك مصدق اوف، الموجود في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، بوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

وضمن استعراضه لسياسة الحكومة الجديدة الإيرانية في مجال الجوار، أوضح أميرعبداللهيان في هذا الاجتماع أن تبادل الوفود الأخير بين البلدين يظهر إرادة الطرفين لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تطوير الأفق الطويل الأمد للتعاون الثنائي.

وشدد وزير الخارجية الإيرانية في معرض تهنئته على إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في قيرغيزستان، على ضرورة توسيع التعاون من خلال إقامة رحلات جوية مباشرة بين عاصمتي البلدين لتسهيل حركة رجال الأعمال والوفود السياسية والسياح.

كما أكد أميرعبداللهيان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال النقل والتراتنزيت، واصفا التشغيل التجريبي لممر سكك حديد قرغيزستان-بندرعباس لربط قيرغيزستان بمنطقة غرب آسيا، بالمهم بالنسبة للبلدين.

وهنأ نائب رئيس قرغيزستان طلعت بيك مصدق اوف تعيين وزير الخارجية الإيرانية، واصفا محادثات وزيرا خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالهامة، وأعرب عن أمله ومع انتهاء فترة الانتخابات في قيرغيزستان، ببدء جولة جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وفقا لقدرات البلدين.

كما أكد على التعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتبادل الخبرات في مجال الحدود.

وكانت أفغانستان والتطورات الجارية في هذا البلد من بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها بين أمير عبد اللهيان ونائب الرئيس القيرغيزي، وفي معرض شرحه لاستراتيجية الجمهورية الإسلامية في مجال أفغانستان، شدد وزير الخارجية الإيرانية على ضرورة تشكيل حكومة شاملة تضم جميع المجموعات العرقية في أفغانستان وذلك بغية إرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد.

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