الصحة العالمية: إيران رائدة في تطوير برامج السلامة الصحية

العالم - إيران

جاء ذلك خلال كلمة المبعوث الاممي، بالمؤتمر السنوي لـ"يوم المتطوع" العالمي، والذي اقيم اليوم الاحد تحت شعار "متطوعو السلامة الصحية".

ودعا "حسين" الى تظافر الجهود الطوعية بين شعوب العالم للارتقاء بمستوى البرامج الهادفة الى تعزيز السلامة الصحية في بلدانها؛ مصرحا ان ايران واحدة من الدول التي حققت مشاركة واسعة من قبل مواطنيها في هذا السياق.

واعرب ممثل الصحة العالمية عن تقديره لجهود وزارة الصحة الايرانية، "التي ساهمت في تعزيز النشاطات والبرامج الطوعية الاغاثية"، لاسيما خلال جائحة كورونا الراهنة.

واكد، ان هذا الانجاز في ايران اصبح نموذا يحتذى به في منطقة شرق البحر المتوسط، وقد انتهجت الصحة العالمية اسلوبا مماثلا لتعزيز الجهود الطوعية في الصومال، ومستقبلا في السودان.