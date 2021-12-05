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الاحتلال يحرم عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في سجن "عوفر"

الاحتلال يحرم عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في سجن
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال، وفي إطار سياساتها التنكيلية التي تنفذها بحقّ الأسرى وعائلاتهم، حرمت اليوم العشرات من عائلات الأسرى القابعين في سجن "عوفر" من الزيارة، بذريعة عدم وجود شهادة تثبت أن عائلات الأسرى قد تلقت الجرعة الثالثة من التطعيم ضد فيروس "كورونا"، حيث أنّ العائلات لم يكن لديها علم بهذا الإجراء.

العالم-فلسطين

وفي هذا الإطار أكّد نادي الأسير أن الاحتلال كان وما يزال يُحوّل حق العائلات بالزيارة لأداة تنكيل وبشكلٍ ممنهج هذا إضافة إلى سياسة الحرمان الممنهجة من الزيارة التي تنفذ بحقّ المئات من العائلات تحت ما يسميه الاحتلال بوجود ذرائع "أمنية".

يذكر أنّه وحتى بعد تلقي عائلات الأسرى التطعيم سابقًا فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزيارة، واستغل الوباء لفرض المزيد من الحرمان وتحويل بعض الإجراءات المؤقتة إلى سياسات ثابتة.

وطالب نادي الأسير الصليب الأحمر الدولي الذي يتولى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات، بأخذ دوره الحقيقي، لا سيما مع تضاعف الشكوى التي نتابعها مع عائلات الأسرى، خاصة فيما يتعلق بالزيارة.

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