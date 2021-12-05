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رئيس «الموساد» إلى واشنطن للتأثير على المفاوضات النووية!

رئيس «الموساد» إلى واشنطن للتأثير على المفاوضات النووية!
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

توجّه رئيس «جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية» (الموساد)، ديفيد بارنيع، إلى واشنطن، اليوم، لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن بارنيع، غادر مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب مساء السبت، متوجهاً إلى العاصمة الأميركية، حيث من المقرر أن يطلع بارنيع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية على «أحدث المواد الاستخباراتية التي يحملها معه»، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة، أن زيارة بارنيع لواشنطن «تأتي على خلفية استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وبعد تقديم تعهّد شخصي وغير عادي هذا الأسبوع بأن الموساد سيضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، حيث يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن»، على حد تعبيره

ومن المقرر، أن يغادر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن الأربعاء المقبل، ويلتقي بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن «في إطار محاولات إسرائيل التأثير على الموقف الأميركي الذي يؤيد حتى الآن اتفاقاً مع طهران»، وفق ذات المصدر.

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