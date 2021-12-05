اللجنة المكلفة من قبل الصدر: سرايا السلام جزء من هيئة الحشد الشعبي

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وذكرت اللجنة في بيان انها "زارت مقر هيأة الحـشد الشـعبي، ببغداد، حيث كان في استقبالهم رئيس الهيأة فالح الفياض".

واشاد الفياض "بدور ألوية سرايا السلام في قاطع العمليات وجهودهم المبذولة في حماية مدينة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)" حسبما افاد موقع الموازين نيوز.

من جانبهم اكد اعضاء اللجنة وانطلاقاً من توجيهات الصدر، ان "ألوية سرايا السلام هي جزء من هيأة الحشد المنضبط التابعة للدولة، وجزء اساس من القوات الامنية العراقية التي تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وهدفها هو الدفاع عن العراق بشعبه واراضيه المقدسة".

كما اكد الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المجاهدين في جبهات القتال، بالاضافة الى تبادل الزيارات بين قاطع العمليات وهيأة الحشد الشعبي".