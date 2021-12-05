الاحتلال الاسرائيلي يدرس تشغيل مطار عطروت بدلا من "رمات دافيد"

العالم-الاحتلال

وذكرت الصحيفة في ملُحقها الاقتصادي، أن اللجنة التي شكلتها وزيرة النقل في حكومة الاحتلال ميراف ميخائيلي تبحث بدائل بناء مطار مدني في رمات دافيد، كما توجهت الوزيرة إلى المحامي شلومي هايسلر رئيس هيئة التخطيط القومي، تطالبه فيها بتأجيل المناقشة الأسبوع المقبل في اللجنة المركزية للقدس للمصادقة على بناء حي استيطاني في المطار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد أسبوع من موافقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء مستوطنة تحتوي على آلاف الوحدات السكنية، على مساحة 1،243 دونم خارج الخط الأخضر، وقدمت الخطة إلى لجنة اللواء للمصادقة عليها، ومن المقرر مناقشتها غداً.