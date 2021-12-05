انفجاران يهزان معسكرين للأمم المتحدة في مالي

العالم - افريقيا

وهزّ الانفجاران اللذان وقعا عند الساعة 05,45 ت غ ثكنات تابعة لقوة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، ما دفع الأشخاص الذين كانوا فيها للتوجه إلى ملاجئ لساعتين.، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.

وأفاد الجيش الفرنسي أن الانفجارين أوقعا أضرارا مادية فقط، لكنه لم يعط تفاصيل عن مصدرهما.

ويأتي العنف الأخير في البلد الواقع في غرب إفريقيا بعد مقتل 31 شخصا في هجوم نفّذه مسلحون يُعتقد أنهم إرهابيون الجمعة قرب بلدة باندياغرا وسط البلاد.

وتكافح مالي للسيطرة على تمرد اندلع أول مرة في الشمال عام 2012 وأسفر مذاك عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين.

اتساع رقعة النزاع

ورغم تواجد آلاف الجنود الفرنسيين والتابعين للأمم المتحدة، ما زال النزاع يجتاح وسط مالي واتسعت رقعته ليصل إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وذكرت فرنسا، القوة الاستعمارية سابقا لمالي، أنها ستخفض عديد قواتها في منطقة الساحل.

كما تخطط لسحب جنودها من كيدال وتساليت وتمبكتو في مسعى لإعادة التركيز على غاو وميناكا، الأقرب إلى منطقة "الحدود الثلاثية" المضطربة قرب بوركينا فاسو والنيجر.