أردوغان يتوجه الإثنين إلى قطر في زيارة رسمية

العالم - تركيا

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، الأحد، أن الرئيس أردوغان سيشارك في الدوحة، باجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة.

وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة الإستراتيجية سيعقد برئاسة أردوغان وآل ثاني، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.

ولفت إلى أن الاجتماع يناقش الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، ويبحث العلاقات الثنائية بكافة أبعادها.

وأكد أن الجانبين التركي والقطري سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية.

وأشار إلى أن جدول أعمال الجانبين يتضمن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية.