الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان يتوجه الإثنين إلى قطر في زيارة رسمية

أردوغان يتوجه الإثنين إلى قطر في زيارة رسمية
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين، استجابة لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

العالم - تركيا

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، الأحد، أن الرئيس أردوغان سيشارك في الدوحة، باجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة.

وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة الإستراتيجية سيعقد برئاسة أردوغان وآل ثاني، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.

ولفت إلى أن الاجتماع يناقش الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، ويبحث العلاقات الثنائية بكافة أبعادها.

وأكد أن الجانبين التركي والقطري سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية.

وأشار إلى أن جدول أعمال الجانبين يتضمن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية.

روابط ذات صلة

وسائل إعلام تركية: إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أردوغان في اللحظات الاخيرة

أردوغان يتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-12-2021

معاون وزير النفط السوري يزف بشرى سارة عن "المشتقات النفطية"

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-12-2021

اللجنة المكلفة من قبل الصدر: سرايا السلام جزء من هيئة الحشد الشعبي

مجازر وسلسلة غارات جديدة للعدوان السعودي في اليمن

شاهد بالفيديو.. توافد الراغبين في التسوية علی مدينة الميادين السورية