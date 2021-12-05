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بوتين ينفي تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا

بوتين ينفي تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تسجل أي تدفق لطالبي اللجوء على الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها، معربا عن أمله في عدم تدهور الوضع على هذا الصعيد.

العالم - روسيا

وقال في اجتماع مع رئيس جمعية "الصليب الأحمر والهلال الأحمر" الدوليين: "فيما يتعلق بتدفق الهجرة، لا نلمس تدفق المهاجرين عبر روسيا إلى أوروبا، وبصراحة، آمل بشدة أن يستمر هذا الوضع على حاله".

وأعلنت الخارجية الروسية الشهر الماضي أن "سفارة موسكو لدى وارسو لم تتلق من سلطات بولندا أي إخطار بتوقيف أي مواطن روسي ضالع في نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى بولندا".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "اطلعنا على تلك المعلومات عبر وسائل الإعلام، لكن السلطات البولندية لم تبلغ سفارتنا رسميا بأي شيء من هذا القبيل".

ونقلت وسائل الإعلام عن حرس الحدود البولندي "أن عناصره أوقفوا روسيّا وسويديا وليتوانيا، يشتبه بمساعدتهم للمهاجرين غير الشرعيين في عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس".

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