استقبال كبير للأسير الفسفوس بعد انتصاره علی الاحتلال

العالم - فلسطين

بعد مئة وواحد وثلاثين يوما من اضرابه عن الطعام، وعام ونصف العام من الاعتقال الاداري، افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الاسير الفلسطيني كايد الفسفوس.

وعاد الأسير الاحد إلى بلدته دورا جنوب الخليل، من مستشفى برزيلاي في عسقلان، وسط استقبال كبير من أهالي بلدته. والفسفوس، اثنين وثلاثين عاما، هو أسير سابق، تعرّض للاعتقال عدّة مرّات، وكان آخرها في شهر تموز/ يوليو العام الماضي.

وضمن الحراك المستمر، يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي عشر بعد المئة، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على صحته.

كما تعاني الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء جعابيص، من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، منذ سبع سنوات.

وتماطل سلطات الاحتلال في تحديد موعد للإفراج عن الشيخ رائد صلاح، المعتقل في العزل الانفرادي في عسقلان. يذكر ان الشيخ صلاح تعرض لعدة اعتقالات على خلفية ملفات تتعلق بالدفاع عن الأقصى واتهام الاحتلال له بالعمل لصالح حركة حماس.

ويسدل العام الفان وواحد وعشرين أثوابه على معاناة متواصلة للأسرى بين استشهاد خلف القضبان لمرضى يصارعون الموت وعزل انفرادي لا ينتهي، إلى اقتحامات وقمع، وإضرابات فردية.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن اربعة الاف وثمانمئة وخمسين اسيرا فلسطينيا يقبعون داخل سجون الاحتلال وسط معاناة كبيرة جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها. وبحسب المصدر فإن من بين إجمالي الأسرى يوجد ثلاثة واربعين سيدة، ومئتان وخمسة وعشرون طفلا. كما يعاني أكثر من خمسمئة أسير وأسيرة من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.